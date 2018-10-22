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В Минске сегодня стартует неделя белорусской кухни

Акцию поддержали кафе и рестораны, которые подготовили по пять блюд по единому рецепту. Цена национального гастросета, независимо от типа и класса заведения, тоже одинаковая - 31 рубль 50 копеек.

Это уже 18-я неделя белорусской кухни. Многие из блюд остались в постоянных меню многих минских ресторанов.

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