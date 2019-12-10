В Минске сегодня выберут студента года

Считанные часы остаются до финала конкурса "Студент года". Сегодня в Минске за звание лучшего сразятся представители 10-ти ведущих вузов со всех регионов страны. Каждый из конкурсантов выступит перед жюри с визиткой, расскажет о будущей профессии и раскроет свои таланты в творческом и интеллектуальном конкурсах. На первых этапах участие приняли более 270 ребят из 44 вузов страны. Кто возьмет звание "Студент года - 2019", расскажем сегодня в "Панораме".