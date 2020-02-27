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В Минске семья купила на рынке сухофрукты, а принесла в дом скорпиона

Необычного заморского обитателя обнаружили среди своих покупок минчане. Семья ходила на рынок за сухофруктами, а принесла в дом скорпиона. Об опасном питомце люди сообщили спасателям и милиционерам. Прибывшие сотрудники расспросили соседей, не занимается ли кто-нибудь разведением экзотических членистоногих. Но таких в доме не оказалось. Сами же заявители вспомнили, что в этот день закупались сухофруктами на рынке. Никто не пострадал. Сейчас решается дальнейшая судьба обитателя жарких стран. Минчане, говорят, пока не готовы к такому экзотическому питомцу.

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