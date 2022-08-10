В Минске семья отравилась грибами и попала в реанимацию

В Минске семья попала в реанимацию из-за отравления грибами. Об этом БелТА сообщили в Следственном комитете.

Как стало известно, минчанин прогуливался в лесопарке в районе микрорайона Сухарево и обнаружил там грибы. Решив, что это зеленушки, мужчина набрал целый пакет и отнес домой. Вечером его супруга приготовила грибы. Семья, включая двух несовершеннолетних детей, употребила грибы за ужином. На следующий день все почувствовали недомогание и обратились за помощью к медикам. Сейчас они в реанимации.

Оказалось, что собранные грибы - бледная поганка.

Как отличитьбледную поганку от съедобных грибов?