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В Минске семья отравилась грибами и попала в реанимацию

В Минске семья отравилась грибами и попала в реанимацию

В Минске семья попала в реанимацию из-за отравления грибами. Об этом БелТА сообщили в Следственном комитете.

Как стало известно, минчанин прогуливался в лесопарке в районе микрорайона Сухарево и обнаружил там грибы. Решив, что это зеленушки, мужчина набрал целый пакет и отнес домой. Вечером его супруга приготовила грибы. Семья, включая двух несовершеннолетних детей, употребила грибы за ужином. На следующий день все почувствовали недомогание и обратились за помощью к медикам. Сейчас они в реанимации.

Оказалось, что собранные грибы - бледная поганка.

Как отличитьбледную поганку от съедобных грибов?

Неопытные грибники часто принимают бледную поганку за зеленую сыроежку, шампиньон, зеленушку. Однако ее можно и нужно знать, чтобы не оказаться отравленным смертельным ядом.Молодой гриб имеет яйцевидное тело, которое покрытопленкой. Шляпка 5-15 см светло-оливкового или сероватого цвета полушаровидной или плоской формы. Мякоть бледной поганки мясистая, белая, не меняет цвет при повреждении. Отличительной особенностью гриба является наличие хорошо выраженной вольвы шириной около 5 см, которой практически нет у съедобных грибов.

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