В Минске сезон уборки и переработки листвы: что производят из опавших листьев, сломанных веток и сухой травы

В Минске сезон уборки и переработки листвы. Только в октябре на станцию компостирования "Минскзеленстроя" привезли 7 тысяч кубометров природного сырья. В течение всего года принимают листву от коммунальных служб города, а в сезон благоустройства еще и от предприятий. Отходы здесь измельчают и смешивают.