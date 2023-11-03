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В Минске сезон уборки и переработки листвы: что производят из опавших листьев, сломанных веток и сухой травы

В Минске сезон уборки и переработки листвы. Только в октябре на станцию компостирования "Минскзеленстроя" привезли 7 тысяч кубометров природного сырья. В течение всего года принимают листву от коммунальных служб города, а в сезон благоустройства еще и от предприятий. Отходы здесь измельчают и смешивают.

Компост используют для производства растительного грунта. Универсальные удобрения из опавших листьев, веток деревьев и сухой травы отлично подходят для газонов и цветников, используются они и при работах по озеленению и благоустройству Минска.

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