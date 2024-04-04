В Минске школьник помог задержать педофила

В столичную милицию обратились родители школьника с информацией о том, что в социальной сети с их сыном общался педофил. Оперативники в сфере нравов Партизанского РУВД в кратчайшие сроки задержали 24-летнего минчанина. Установлено, что задержанный написал несовершеннолетнему в мессенджере. Зная о возрасте подростка, в процессе общения фигурант присылал ему видео полового органа, а также предлагал вступить в интимную близость.

Сергей Буталевич, старший оперуполномоченный УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома