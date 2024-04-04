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В Минске школьник помог задержать педофила

Минский школьник обхитрил педофила и помог его задержать. В милицию обратились родители мальчика и рассказали, что их сын в социальной сети подвергся психологическому насилию со стороны извращенца. Мужчина написал в мессенджер подростку. Стал присылать школьнику фото интимного характера и назначил встречу с мальчиком. Но подросток оказался не из робкого десятка. Он попросил незнакомца прислать фото лица, чтобы якобы узнать при встрече. Злоумышленник даже указал в переписке свой адрес. Информация была передана в милицию, а подозреваемый задержан.

В столичную милицию обратились родители школьника с информацией о том, что в социальной сети с их сыном общался педофил. Оперативники в сфере нравов Партизанского РУВД в кратчайшие сроки задержали 24-летнего минчанина. Установлено, что задержанный написал несовершеннолетнему в мессенджере. Зная о возрасте подростка, в процессе общения фигурант присылал ему видео полового органа, а также предлагал вступить в интимную близость.
Сергей Буталевич, старший оперуполномоченный УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома

Выясняется, сколько было жертв у извращенца и подвергал ли он кого-либо сексуальному насилию в реальной жизни.

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