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В Минске со снежной стихией борются почти 150 единиц техники и 1700 человек
Зима - горячая пора для коммунальных служб. В Минске со снежной стихией борются почти 150 единиц техники и 1700 человек: очищают дорожное покрытие, убирают сугробы, после асфальт обрабатывают реагентами. Особое внимание коммунальщики уделяют тротуарам, пешеходным зонам возле переходов и на остановочных пунктах.
В такую погоду Госавтоинспекция дает рекомендации участникам дорожного движения. Водителям необходимо выбирать безопасную скорость, держать максимальную дистанцию, избегать резких торможений и маневров за рулем, по возможности отказаться от обгона.
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