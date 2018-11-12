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В Минске собрались международные эксперты финансовой разведки

В рамках Недели Евразийской группы 250 специалистов из 9 стран обсуждают противодействие финансированию терроризма и преступности, борьбу с отмыванием денег. Основная цель - распространение международных стандартов, совершенствование национального законодательства и выявление рисков и угроз.

"Данное мероприятие с практической точки зрения полезно для Беларуси, потому как у нас в этом году началась и будет продолжаться в следующем году оценка нашей национальной "антиотмывочной" системы, и в марте 2019 года к нам приедут эксперты - оценщики ЕАГ. Если мы в положительном ключе проходим эту оценку, то с нами международные финансовые институты разговаривают уже на совсем другом языке. То есть, понимая, что у нас ведется работа по предотвращению легализации незаконных доходов, кредиты нам будут выдаваться под более выгодные проценты".

Беларусь второй раз принимает такой авторитетный форум. Пленарная неделя проходила в нашей стране в 2013-ом.

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