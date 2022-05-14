15 мая в Минске пройдет бал православной молодежи

15 мая в 17:00 в Минском государственном дворце детей и молодежи состоится бал православной молодежи в честь святой княгини Елисаветы. Традиционный раут организует Синодальный отдел по делам молодежи Белорусской православной церкви. В этом году он пройдет под аккомпанемент Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Вечер состоит из двух отделений - кружиться в вальсах, мазурках и исполнять полонез будут на протяжении пяти часов, а в перерыве между танцевальными отделениями гостей будут принимать музыкальная и литературная гостиные. На бал приглашаются все желающие. Но для участия необходимо соблюсти дресс-код. Так, для дам обязательным атрибутом вечера должны стать вечерние платья пастельных тонов и белые перчатки, а для кавалеров - белые бабочки, классические фраки и смокинги. С подробностями можно ознакомиться на официальном портале Белорусской православной церкви.