В Минске состоится открытие нового корпуса Национального художественного музея

Историческое событие! Плюс одно здание на пути к музейному кварталу. Сегодня состоится открытие нового корпуса Национального художественного музея. Карла Мкаркса, 24. Некогда аварийное студенческое общежитие - теперь современное музейное пространство, оснащенное по всем канонам мировой практики. Это не только 4 дополнительных выставочных зала, что позволит демонстрировать больше фондовых шедевров, но и арт-кафе, сувенирный магазин и кабинеты научных сотрудников. Свои места в экспозиции уже заняли шедевры сакрального искусства и спасенная живопись до, в процессе и после реставрации. Это лишь часть проектов, которыми новый корпус встретит своих первых посетителей. Кроме совершенно нового сооружения, которое соединено с основным зданием галереи, перепрофилировали еще одну постройку. Вместо кабинетов сотрудников здесь теперь полноценный реставрационный центр.