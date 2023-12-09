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В Минске состоялась финальная игра Клуба интеллектуальных игр Беларусбанка "Платиновая Сова"

Интеллектуальная игра Беларусбанка "Платиновая Сова" ежегодно объединяет свыше 200 участников со всей страны. Для бизнес-сообщества это не только общение в неформальной обстановке и тест на эрудицию, но еще и площадка для выражения искренних эмоций.

Подробнее о турнире - в репортаже Елизаветы Синяк (видео).

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