В Минске состоялась торжественная церемония вручения госнаград и званий сотрудникам милиции

Оценка нашего государства, работа сотрудников органов внутренних дел и оценка главы нашего государства сотрудников милиции. Это для нас большая честь, это говорит о том, что мы должны работать еще лучше, и это говорит о том, что наше государство, наши люди видят нашу работу, и на сегодняшний день безопасность все очень ценят.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси