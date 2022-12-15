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В Минске состоялась торжественная церемония вручения госнаград и званий сотрудникам милиции
На страже безопасности и правопорядка. Более 300 сотрудников милиции сегодня получили госнаграды - среди медалей и "За безупречную службу". Торжественный момент состоялся на плацу спецподразделения ОМОН в Минске. Его бойцы также среди награжденных. И еще один важный момент для 25 правоохранителей - повышение по званию.
Оценка нашего государства, работа сотрудников органов внутренних дел и оценка главы нашего государства сотрудников милиции. Это для нас большая честь, это говорит о том, что мы должны работать еще лучше, и это говорит о том, что наше государство, наши люди видят нашу работу, и на сегодняшний день безопасность все очень ценят.
Сегодня получил государственную награду, награду за охрану общественного порядка, это для меня высокая награда, я всегда чувствовал поддержку, во-первых, наших граждан, своей семьи, служу в департаменте охраны уже более 18 лет, дальше думаю также продолжать в департаменте службу. Я думаю, дети (у меня два сына) тоже пойдут по моим стопам.
Подобные мероприятия уже стали традиционными - в конце года министр внутренних дел страны встречается с личным составом, чтобы отметить лучших сотрудников.
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