В Минске состоялась церемония вручения премии "Фемида"

В Минске состоялась торжественная церемония вручения статуэток богини правосудия - премии "Фемида". Это большое мероприятие для отечественной юриспруденции в канун Дня юриста. Как отмечают специалисты, основная миссия "Фемиды" - повысить престиж юридической профессии, содействовать формированию правового государства и укреплению связей между юридической наукой, образованием и практикой.

Сегодня нет ни одной сферы деятельности, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. Своим трудом адвокаты, прокуроры, судьи, следователи и многие другие юристы делают полезное и нужное дело, защищая права и законные интересы белорусов. Новым шагом в этой сфере стало подписание меморандума о сотрудничестве в правовой сфере с юристами Латвии.