В Минске состоялись аукционные торги: начальные цены на помещения возросли в 18 и 22,5 раза

"Начальная цена самого большого изолированного помещения, расположенного на пр. Рокоссовского, 33-1Н (общая площадь - 204,1 кв. м), составляла 57 949,36 рубля. В итоге недвижимость ушла с молотка за 130 тысяч - цена возросла в 2,2 раза. Еще одно крупное помещение на ул. Асаналиева, 36/2-1Н (146 кв. м) подорожало почти в 4 раза и было продано за 150 тысяч рублей, - отметила заместитель начальника отдела по распоряжению государственным имуществом комитета "Минскгоримущество" Жанна Стальмашенко. - Торги за помещение на ул. Максима Богдановича, 89-1Н (36,6 кв. м) начинались с 8 978,48 рубля. Цена продажи составила 55 тысяч рублей - в 6 раз больше стартовой. А вот вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду, по адресу ул. Радиальная, 36а-1н (34,9 кв. м), было продано за 22 тысячирублей. Достигнуто превышение начальной цены в 18 раз. И, наконец, цена еще одного изолированного помещения на ул. Радиальной, 36а-2н (17,6 кв. м) возросла в 22,5 раза - с начальных 577 рублей прыгнула до 13 тысяч".