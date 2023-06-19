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В Минске состоялись встреча и награждение участников 15-й Белорусской антарктической экспедиции
Новые горизонты покоряют белорусы и на других континентах. В Минске состоялись встреча и награждение полярников - участников 15-й Белорусской антарктической экспедиции. Команда выполнила первый внутриконтинентальный научный поход - самый рекордный по продолжительности - 231 день. На неизученном районе материка побывали 12 человек. В рамках экспедиции реализовали 7 научных программ, а также провели уникальный внутриконтинентальный поход: удаление от полевого лагеря на 200 километров.
В пути исследования нам пришлось преодолеть несколько ледниковых долин с трещинами и т.д. Проводилась воздушная и наземная разведка прежде, чем группа продвигалась вперед. Отбирались по ходу движения научные пробы снега, льда, замерялись различные параметры природной среды.
Во время экспедиции группа достигла конечной точки маршрута: белорусский флаг подняли на высоту почти в полторы тысячи метров над уровнем моря. Также заложили памятную капсулу с госсимволикой, списком сотрудников и кратким описанием научных целей и задач нашей страны в Антарктике.
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