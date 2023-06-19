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В Минске состоялись встреча и награждение участников 15-й Белорусской антарктической экспедиции

Новые горизонты покоряют белорусы и на других континентах. В Минске состоялись встреча и награждение полярников - участников 15-й Белорусской антарктической экспедиции. Команда выполнила первый внутриконтинентальный научный поход - самый рекордный по продолжительности - 231 день. На неизученном районе материка побывали 12 человек. В рамках экспедиции реализовали 7 научных программ, а также провели уникальный внутриконтинентальный поход: удаление от полевого лагеря на 200 километров.


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В пути исследования нам пришлось преодолеть несколько ледниковых долин с трещинами и т.д. Проводилась воздушная и наземная разведка прежде, чем группа продвигалась вперед. Отбирались по ходу движения научные пробы снега, льда, замерялись различные параметры природной среды.
Алексей Гайдашов, начальник Белорусской антарктической экспедиции

Во время экспедиции группа достигла конечной точки маршрута: белорусский флаг подняли на высоту почти в полторы тысячи метров над уровнем моря. Также заложили памятную капсулу с госсимволикой, списком сотрудников и кратким описанием научных целей и задач нашей страны в Антарктике.

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