В Минске состоялись встреча и награждение участников 15-й Белорусской антарктической экспедиции

Новые горизонты покоряют белорусы и на других континентах. В Минске состоялись встреча и награждение полярников - участников 15-й Белорусской антарктической экспедиции. Команда выполнила первый внутриконтинентальный научный поход - самый рекордный по продолжительности - 231 день. На неизученном районе материка побывали 12 человек. В рамках экспедиции реализовали 7 научных программ, а также провели уникальный внутриконтинентальный поход: удаление от полевого лагеря на 200 километров.