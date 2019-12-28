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В Минске состоялось шествие Дедов Морозов и Снегурочек

Тысячи сказочных персонажей прошли красивым и красочным парадом от площади Независимости до Октябрьской. Причем сопровождал этот яркий новогодний строй звездолет.

Все подробности и атмосфера волшебного шествияу Нины Можейко (видео).

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