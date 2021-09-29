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В Минске состоялось собрание офицеров органов пограничной службы

Собрание офицеров органов пограничной службы состоялось в столице - делегатами стали представители всех воинских частей и подразделений. С приветственным словом обратился госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович отметил значимый вклад офицеров–пограничников в обеспечение национальной безопасности страны. В торжественной обстановке состоялось и вручение утвержденного указом Президента флага органов погранслужбы председателю ведомства Анатолию Лаппо.

Мы поговорим, что сделано за прошедший период, что достигнуто. Какие были недочеты и ошибки. Наметим новые пути нашей работы. Особенно работы новых направлений. И главное - воспитание молодых офицеров, чтобы они были настоящими патриотами своей Родины.
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси

Также пограничники возложили венки и цветы к мемориальному комплексу на Кургане Славы. Офицеры, достигшие значительных результатов в служебной деятельности и общественной жизни, отмечены госнаградами.

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