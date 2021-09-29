В Минске состоялось собрание офицеров органов пограничной службы

Мы поговорим, что сделано за прошедший период, что достигнуто. Какие были недочеты и ошибки. Наметим новые пути нашей работы. Особенно работы новых направлений. И главное - воспитание молодых офицеров, чтобы они были настоящими патриотами своей Родины.

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси