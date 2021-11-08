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В Минске состоялось торжественное принесение присяги прокурорского работника

Для руководителей госорганов работа с кадрами сегодня - одна из важнейших задач и функций. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед во время присяги сотрудников прокуратуры. Торжественная церемония прошла в Музее истории Великой Отечественной войны. На верность Родине присягнули 34 человека. Это новобранцы, приехавшие со всей страны в Минск для того, чтобы произнести слова торжественной присяги.

Генпрокуратура продолжает расследование дела о геноциде белорусов в годы войны

Генеральный прокурор поделился подробностями расследования дела о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны. По словам Андрея Шведа, завершена работа в части сбора доказательств, связанных с допросом свидетелей. Порядка 11,5 тысячи человек допрошено с применением видеозаписи. Сейчас эти доказательства систематизируются. Продолжается работа с коллегами из Генеральной прокуратуры России. В ближайшее время завершится процессуальное оформление совместной деятельности. Также сейчас Генпрокуратура Беларуси обменивается информацией по данному делу с израильскими коллегами.

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