В Минске состоялось торжественное принесение присяги прокурорского работника

Для руководителей госорганов работа с кадрами сегодня - одна из важнейших задач и функций. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед во время присяги сотрудников прокуратуры. Торжественная церемония прошла в Музее истории Великой Отечественной войны. На верность Родине присягнули 34 человека. Это новобранцы, приехавшие со всей страны в Минск для того, чтобы произнести слова торжественной присяги.