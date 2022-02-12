В Минске состоялся масштабный конгресс патриотических сил Беларуси

Референдум - крайне важное событие политическое, это модернизация политической системы нашей страны, это ее укрепление, это возможность сделать ее сильнее, ведь референдум - это только начало. Здесь руководители всех регионов страны, эти люди разъедутся по всей стране, поэтому мы объясним еще раз, почему надо не просто придти на референдум 27 февраля, а почему надо поддержать обновленный проект Конституции.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси