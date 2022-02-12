3.72 BYN
В Минске состоялся масштабный конгресс патриотических сил Беларуси
Гражданское общество в Беларуси принимает активное участие в подготовке проведения референдума по изменениям и дополнениям в Основной закон нашей страны. Сегодня в Минске по инициативе Либерально-демократической партии состоялся масштабный конгресс патриотических сил страны. Более 1000 человек, среди которых известные политологи, художники, музыканты представители общественных объединений, собрались вместе, чтобы подтвердить свою приверженность эволюционному развитию Беларуси.
Референдум - крайне важное событие политическое, это модернизация политической системы нашей страны, это ее укрепление, это возможность сделать ее сильнее, ведь референдум - это только начало. Здесь руководители всех регионов страны, эти люди разъедутся по всей стране, поэтому мы объясним еще раз, почему надо не просто придти на референдум 27 февраля, а почему надо поддержать обновленный проект Конституции.
Масштабный конгресс патриотических сил Беларуси вызвал большой интерес за рубежом. Участники получили более 30 приветственных писем и видеообращений от представителей различных стран мира. В зале присутствовала большая делегация представителей гражданского общества из Литвы. Это в том числе свидетельствует о том, что у Беларуси много друзей за границей, несмотря на всевозможные попытки дискредитации.