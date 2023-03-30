В Минске состоялся международный конгресс в области стоматологии

Мировой опыт в области стоматологии представили сегодня в Минске на международном конгрессе. Форум собрал специалистов в дентальной имплантологии из России, Италии, Кореи, Израиля. Методы лечения, инновации и опыт белорусских врачей зарекомендовали себя не только на территории Беларуси, но и в других странах. Дентальная имплантология вызывает все больший интерес как у специалистов стоматологического профиля, так и у пациентов, причем у отечественных и зарубежных.

Несмотря на пандемию, за последние два года увеличилось и количество данных операций. Развитию дентальной имплантологии помогают клеточные технологии, биофизика и цифровые технологии. Данный конгресс - это возможность обменяться опытом и повысить квалификацию практикующим врачам, а для студентов стоматологических факультетов - своего рода подспорье в выборе направления предстоящей профессиональной деятельности.