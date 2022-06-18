В Минске состоялся съезд самого многочисленного общественного объединения "Белая Русь"

Мы ставим перед собой много амбициозных задач, они связаны с изменившимися условиями. Во-первых, принята новая Конституция, ее идеи должны быть обязательно отражены в новой программе общественного объединения "Белая Русь", и это будет сделано. Мы будем работать над тщательным сохранением исторической памяти, правды о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне, защищать традиционные ценности. Обеспечивать суверенитет нашей страны во всех ее сферах: информационной, политической, идеологически-пропагандистской, и все те задачи и грозные вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной, это будут задачи и для общественного объединения, все это будет отражено в программе и в нашей деятельности.

Олег Романов, председатель РОО "Белая Русь"