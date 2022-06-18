3.70 BYN
В Минске состоялся съезд самого многочисленного общественного объединения "Белая Русь"
Вместе ради общего будущего. В Минске состоялся съезд самого многочисленного общественного объединения «Белая Русь». Представители со всех регионов нашей страны собрались в столице, чтобы подвести итоги работы и наметить новые планы на следующую пятилетку. Первичные организации «Белой Руси» созданы и работают на всех крупных промышленных предприятиях, в учреждениях и организациях Беларуси. На 1 июня текущего года численность организации составляла 193 747 человек. "Белая Русь" не стоит на месте и активно трансформируется под новые вызовы и угрозы. Избран новый председатель организации, намечены планы и стратегия развития. Подробнее в сюжете Андрея Сыча.
"Белая Русь" стала весомой общественно-политической силой страны. Актив организации состоит из представителей разных профессий: врачи, учителя, ученые, пассионарные патриоты, которые готовы бескорыстно тратить личное время ради общего блага.
У меня очень активная гражданская позиция, я не умею сидеть дома, и общественная деятельность мне не чужда. И, являясь членом "Белой Руси", я инициирую и ощущаю поддержку и районной, и областной, и республиканской организации в социально значимых проектах.
"Белая Русь" решает проблемы граждан
Представители общественного объединения активно выстраивают конструктивный диалог с гражданами и оказывают содействие в решении различных вопросов. По всей стране организованы общественные приемные.
Большой плюс общественной приемной в том, что мы пригласили парламентариев и депутатов городского Совета депутатов, наших представителей органов местной власти. И когда за круглым столом собирается такая команда, решить проблему человека гораздо проще.
Решая повседневные вопросы граждан, «Белая Русь» в простонародье начала восприниматься как политическая партия власти, хотя на самом деле такой не является. При этом, учитывая развитие партийного строительства в Беларуси, активисты общественного объединения закономерно изъявляют желание принимать участие в политической жизни страны.
Вызовы и угрозы, которые сегодня стоят перед нашей страной, не отделяются от программы "Белой Руси" на предстоящую пятилетку. Об этом рассказал новый председатель общественного объединения Олег Романов. Его кандидатуру единогласно поддержали все делегаты съезда.
Мы ставим перед собой много амбициозных задач, они связаны с изменившимися условиями. Во-первых, принята новая Конституция, ее идеи должны быть обязательно отражены в новой программе общественного объединения "Белая Русь", и это будет сделано. Мы будем работать над тщательным сохранением исторической памяти, правды о подвиге белорусского народа в Великой Отечественной войне, защищать традиционные ценности. Обеспечивать суверенитет нашей страны во всех ее сферах: информационной, политической, идеологически-пропагандистской, и все те задачи и грозные вызовы, которые сегодня стоят перед нашей страной, это будут задачи и для общественного объединения, все это будет отражено в программе и в нашей деятельности.
Пассионарная молодежь не должна потеряться в этой жизни. Одна из ключевых задач «Белой Руси» - это воспитание перспективных кадров и подготовка грамотных специалистов, которые готовы проявлять персональную инициативу и брать ответственность на себя.
Сегодня "Белая Русь" - это мощная сила, которая объединяет почти 200 тысяч человек активного авангарда белорусского народа. Мы видим, что в современных реалиях роль общественных объединений возрастает. И от того, насколько конструктивным будет взаимодействие органов власти и общественных объединений, зависит и наше дальнейшее будущее.
"Белая Русь" продолжит активное участие в жизни страны, и, возможно, совсем скоро мы увидим одноименную политическую партию.