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В Минске состоялся традиционный "Забег отважных"

Спорт - это не только физическая сила, это сила духа и выдержка, которая так важна во всех сферах. "Забег отважных" собрал в парке Победы поклонников культуры тела и здорового образа жизни в канун 9 Мая.

На старт вышел и Андрей Козлов, который услышал немало слов благодарности нашим героям-прадедам (видео).

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