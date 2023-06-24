В Минске состоялся выпуск офицеров Института пограничной службы и Военной академии

Молодые офицеры-пограничники способны защитить страну и белорусский народ - уровень профессиональной подготовки позволит справиться с самыми сложными задачами. Это отметил руководитель Института пограничной службы Сергей Жилинский во время церемонии вручения дипломов курсантам и командирам, окончившим магистратуру. В этом году лейтенантские погоны получили более 90 человек. Уже через месяц они приступят к службе на местах.

Окончил обучение с отличием. К этому стремился еще со школьной скамьи. Оканчивал класс военно-пограничной направленности, изначально шел к этому. Николай Вакульчик, выпускник Института пограничной службы Беларуси

Проходил службу на погранзаставах, после чего решил повысить свой уровень навыков и умений. Обучают нас по всем направлениям оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы, готовы выполнять все задачи по предназначению в любых условиях. Александр Демченко, выпускник магистратуры Института пограничной службы Беларуси





Задача, которая стоит по подготовке сегодняшних пограничников, очень сложная. Необходимо в сегодняшней реальной обстановке подготовить того человека, который будет принимать самостоятельные решения по охране границы. 70% занятий - это практика по управлению подразделениями границы. Александр Демченко, выпускник магистратуры Института пограничной службы Беларуси





Более 400 офицеров получили дипломы об окончании Военной академии

И сегодня же в белорусской столице состоялся выпуск офицеров Военной академии. Диплом об окончании вуза получили более четырех сотен молодых востребованных специалистов. Из них шестеро удостоены золотых медалей, а дипломы с отличием получили почти два десятка человек. Выпускников поздравили госсекретарь Совбеза Беларуси и министр обороны.

Столько большого труда было вложено и столько всего было пройдено! Мы успели и посидеть за партами, и успели поводить БМП, на полигоне побегать с автоматами на тактике. Ирина Козак, выпускница Военной академии Беларуси

Мы изучаем те тенденции развития, которые проходят в мире, различные конфликты. И все самое современное внедряется в образовательный процесс. Максим Журавлев, замначальника Военной академии Беларуси