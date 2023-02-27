ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске сотрудники ГАИ проводят уроки безопасности в детских садах и школах

Чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов в столице, сотрудники ГАИ Минска проводят уроки безопасности в детских садах и школах. Во время интерактивных занятий в игровой форме рассказывают, как правильно переходить улицу, как в этом может помочь зебра? А также чем украсить верхнюю одежду или рюкзак, чтобы стать заметнее во тьме?

Госавтоинспекция столицы пристально следит за соблюдением правил дорожного движения не только пешеходами, но и водителями. В первую очередь на контроле скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все