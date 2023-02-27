В Минске сотрудники ГАИ проводят уроки безопасности в детских садах и школах

Чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов в столице, сотрудники ГАИ Минска проводят уроки безопасности в детских садах и школах. Во время интерактивных занятий в игровой форме рассказывают, как правильно переходить улицу, как в этом может помочь зебра? А также чем украсить верхнюю одежду или рюкзак, чтобы стать заметнее во тьме?