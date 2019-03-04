В Минске сотрудники МЧС спасли женщину, которая тонула в Свислочи

Шестидесятитрехлетняя минчанка едва не утонула в Свислочи. В районе улицы Даумана ее заметил прохожий. Женщина находилась в восьмидесяти метрах от берега. Спасатели прибыли быстро и передали пострадавшую медикам.

Сейчас пострадавшая с диагнозом "общее переохлаждение" находится в больнице. По словам спасателей, женщина была в трезвом состоянии. Отметим, из-за весенней оттепели выход на лед сейчас очень опасен.