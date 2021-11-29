В Минске совершенствуют транспортную инфраструктуру - акцент на экологичность

В столице планируют и дальше оптимизировать транспортную инфраструктуру. В этом год минский парк пополнился новыми современными и комфортными машинами. Среди них 120 троллейбусов на автономном ходу и 11 электробусов. Акцент на экологичность. Так на электрическую тягу перевели 1-й, 90-й, 56-й, 139-й маршруты. Кроме того, постоянно определяют и новые маршруты для активно строящихся районов города. Особое внимание также парковкам для персонального транспорта.