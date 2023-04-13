В Минске совершенствуют велоинфраструктуру

Велосипедный бум на экомаршрутах для двухколесных. Любители велотранспорта и средств индивидуальной мобильности - моноколес, скутеров и сигвеев - снова делят улицы с пешеходами. К мобильному сезону - 2023 в Минске уменьшили высоту бордюров, нанесли велоразметку, создали безопасные велопереходы через проезжую часть. В каждом районе столицы появляются и новые велогаражи для хранения двухколесной техники с видеонаблюдением, системой подкачивания колес и наборами инструментов для ремонта.