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В Минске совершенствуют велоинфраструктуру
Велосипедный бум на экомаршрутах для двухколесных. Любители велотранспорта и средств индивидуальной мобильности - моноколес, скутеров и сигвеев - снова делят улицы с пешеходами. К мобильному сезону - 2023 в Минске уменьшили высоту бордюров, нанесли велоразметку, создали безопасные велопереходы через проезжую часть. В каждом районе столицы появляются и новые велогаражи для хранения двухколесной техники с видеонаблюдением, системой подкачивания колес и наборами инструментов для ремонта.
Онлайн-карты Минска снова мелькают разноцветными самокатами и электровелосипедами. В городе открыт сезон кикшеринга. Трендовый экотранспорт можно брать в аренду по всей столице. Это комфортная альтернатива персональному и общественному транспорту.
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