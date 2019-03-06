В Минске совершил посадку борт из Батуми

Как сообщили в Белавиа, причиной задержки этих рейсов также стал сильный ветер.



Сам Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме. Вылеты выполняются по расписанию. Хотя ветер в последние сутки заметно усилился в Беларуси. МЧС объявило штормовое предупреждение и на завтра. Порывы могут достигать 22 метров в секунду.