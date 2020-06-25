В Минске создана рабочая группа по расследованию произошедшего с водой

Об этом сообщил несколько минут назад журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. По оперативной информации, 111 ранее проблемных домов уже получают воду, которая не имеет запахов и каких-то отклонений. На брифинге присутствуют представители Минздрава и санитарно-эпидемиологической службы.



По информации горисполкома, вода попала в 1 400 домов Фрунзенского и 860 домов Московского района. Пока жителям можно использовать воду из-под крана только на хозяйственно-бытовые нужды. Пить ее нельзя. Сейчас проводятся технические работы по нормализации качества.



В данный момент воду доставляют 20 машин с цистернами. Адреса подвоза чистой питьевой водыможно уточнить по номеру 115.

