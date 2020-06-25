3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске создана рабочая группа по расследованию произошедшего с водой
Об этом сообщил несколько минут назад журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. По оперативной информации, 111 ранее проблемных домов уже получают воду, которая не имеет запахов и каких-то отклонений. На брифинге присутствуют представители Минздрава и санитарно-эпидемиологической службы.
По информации горисполкома, вода попала в 1 400 домов Фрунзенского и 860 домов Московского района. Пока жителям можно использовать воду из-под крана только на хозяйственно-бытовые нужды. Пить ее нельзя. Сейчас проводятся технические работы по нормализации качества.
В данный момент воду доставляют 20 машин с цистернами. Адреса подвоза чистой питьевой водыможно уточнить по номеру 115.
- ул. Налибокская, 34
- ул. Якубовского, 34
- ул. Шаранговича, 34
- ул. Пушкина, 38
- ул. Притыцкого, 54
- ул. Рафиева, 109
- ул. Бурдейного, 25
- ул. Ульяновская, 32
- ул. Каменногорская, 18
- ул. Одинцова, 89
- ул. Бельского, 60
- ул. Володарского, 2
- ул. Дзержинского, 81
- ул. Слободская, 153 - 167
- ул. Космонавтов, 3 - 3
- пр. Победителей, 19 (Юбилейная)
- Детские сады Московского района
- Детские сады Фрунзенского района
- Перекресток ул. Шаранговича - ул. Янковского
- ул. С. Ковалевской, 61
- ул. Ольшевского, 29 -1
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе