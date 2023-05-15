В Минске сроки планового отключения горячей воды планируют сократить до 10 дней

С 16 мая в Минске начнутся плановые отключения горячего водоснабжения. Это нужно для проведения испытаний и ремонта инженерных сетей. При этом срок отключения не должен превышать 13 дней. Для того, чтобы сократить дискомфортный для горожан период, энергетики намерены ускорить свою работу, сообщает "Минск-Новости" со ссылкой на директора филиала "Минские тепловые сети" предприятия "Минскэнерго" Олега Жура.

"В 2022 году средний срок планового отключения горячего водоснабжения у наших потребителей составил 11,03 суток. В этом году постараемся сократить его еще больше. Стремимся приблизиться к 10 суткам. Для этого сформирована дополнительная бригада аварийно-восстановительной службы, увеличено количество сварщиков и мастеров, а также работников, выполняющих благоустройство. Это позволит быстрее устранять повреждения, которые будут выявлены при гидравлических испытаниях сетей", - отметил Жур.

Также он рассказал, что филиал "Минские тепловые сети" планирует реконструировать 60 км и отремонтировать 20 км теплосетей в однотрубном исчислении. По итогам января - апреля работы выполнены на 13,2 км и 6,3 км соответственно. Больше трети протяженности тепловых сетей, которые намечено реконструировать в этом году, проходят по территории Заводского района.

Своевременная замена и ремонт инженерных коммуникаций приводят к сокращению аварий на них. На сетях "Минских тепловых сетей" количество аварийных отключений уменьшилось с 953 в 2021 году до 851 в 2022 году.