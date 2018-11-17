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В Минске стартовал экологический проект для дошкольников
С начала года для детей проводят экологические занятия не только по биоразновидности, но и по энерго-, водосбережению. В "Зеленой школе" учат правильно собирать мусор. В здании есть контейнеры для раздельного сбора и урны для батареек.
Пока такой экологический сертификат есть в 137 детском саду столицы. Планируется, что за 4 года проект будет полностью реализован и статус "Зеленая школа" приобретут как минимум 200 школ и детских садов.
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