ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске стартовал городской этап конкурса "100 идей для Беларуси"

Городской этап молодежного инновационного конкурса "100 идей для Беларуси" стартовал сегодня в Минске. Представили 44 разработки в десяти номинациях. Наибольшее количество проектов в разделах: "Информационно-коммуникационные технологии" и "Общество и социальная сфера". Авторы - молодые люди из числа актива учащейся и работающей молодежи БРСМ. Городской тур прошел в формате презентации и защиты проектов.

Моя роботизированная мобильная платформа "Левиафан" предназначена для транспортировки грузов тяжелой промышленности по различным видам управления и устройства плазм. Проще говоря, можно взять предмет и перенести туда, куда надо для человека. Для человека это опасно, а для роботизированной платформы абсолютно безразлично.
Максим Стрельский, учащийся колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе
Цель нашего проекта - это создание мини-фермы на базе нашего колледжа для организации экскурсионной деятельности воспитанников детских садов и других учреждений образования республики. Несмотря на экскурсионную деятельность, у улиток есть много преимуществ - нутрициология, правильное питание, косметология и многое другое.
Даниил Рудозуб, учащийся Минского государственного механико-технологического колледжа
На самом деле проекты представлены в различных сферах экономики, социальной сферы, в том числе информационно-коммуникационных технологиях. Мы будем сегодня видеть проекты и по нанотехнологиям, и различные проекты нефтехимии. Результаты наших участников проекта впечатляют и не могут оставить равнодушными в том числе тех экспертов, кто интересуется молодежными разработками. Они каким-то образом могут подсказать, как дальше развивать проект, как его реализовать, в том числе предоставить свою помощь, будь это финансовая, будь это какие-то партнерские направления.
Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ

20 лучших проектов представят столицу на республиканском этапе конкурса. Финал запланирован в марте. Конкурс "100 идей для Беларуси" направлен на поддержку инноваций от молодежи, которые будут способствовать социально-экономическому развитию страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все