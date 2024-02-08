В Минске стартовал городской этап конкурса "100 идей для Беларуси"

На самом деле проекты представлены в различных сферах экономики, социальной сферы, в том числе информационно-коммуникационных технологиях. Мы будем сегодня видеть проекты и по нанотехнологиям, и различные проекты нефтехимии. Результаты наших участников проекта впечатляют и не могут оставить равнодушными в том числе тех экспертов, кто интересуется молодежными разработками. Они каким-то образом могут подсказать, как дальше развивать проект, как его реализовать, в том числе предоставить свою помощь, будь это финансовая, будь это какие-то партнерские направления.

Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ