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В Минске стартовал городской конкурс исследовательских работ

Участие в нем принимают победители районных конференций. Юные исследователи представили 400 научных работ по школьным дисциплинам. Сегодня в Минском дворце детей и молодежи началось слушание по химии и физике.

Жюри оценивает теоретическую обоснованность и творческий подход к исследованию. Победители по всем 18 дисциплинам будут представлять столицу на республиканском этапе.

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