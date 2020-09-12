В Минске стартовал и сезон сельхозярмарок

В ближайшее время такие торговые площадки откроются по всей стране. Покупателям предлагают продукцию сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и частных подворий, а также саженцы и садовый инвентарь. Цены на ярмарках - приятные. Для старшего поколения предусмотрена доставка продукции на дом.



Наш спортивный обозреватель Станислав Липский окунулся в необычную для себя атмосферу. Совсем недавно стартовал хоккейный сезон в Беларуси - на льду "Чижовка-Арены" столичная "Юность" защищает титул чемпионов. Но не только любителей спорта этой осенью будет привлекать арена. Рядом со спорткомплексом развернулась самая масштабная сельскохозяйственная ярмарка страны.











Осенние ярмарки приятно удивляют ценами и ассортиментом

Да и стоимость приятная - 4 рубля за килограмм. Ягоду доставили в Минск из Кличева, о ее пользе говорить можно долго. На самой масштабной ярмарке Беларуси сегодня свою продукцию представили более 120 сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и частных подворий. Ассортимент разнообразный: от рыбы и закатанных соленых лисичек до продуктов пчеловодства и овощей. Алена Алексеенко представляет семейный бизнес: именно в их плодово-ягодном питомнике впервые в Беларуси вырастили инжир! Поэтому логично - с таким авторитетом сегодня черенки и саженцы их растений пользуются особым спросом.

Только в Минске сезонные торговые площадки работают в десяти районах. Чтобы выставить свою продукцию на ярмарке, нужно подать заявку в главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. Сделать можно это через официальный сайт.





Фрукты и овощи с доставкой на дом