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В Минске стартовал II Республиканский слет студенческих медицинских отрядов
II Республиканский слет студенческих медицинских отрядов стартовал сегодня в Минске. Участниками проекта стали более 200 бойцов из Беларуси и России. Нашу страну представляют 15 отрядов. С российской стороны в слете принимают участие юные медики из Воронежской и Нижегородской областей, Пермского и Краснодарского края и Республики Татарстан. В этом году двухдневный слет посвящен двум знаковым датам: 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 105-летию системы здравоохранения. Поэтому программа у ребят насыщенная: интерактивные площадки, конкурсы, викторины и экскурсии. Центральным мероприятием стала панельная дискуссия с участием ЦК БРСМ и руководства Министерства образования и здравоохранения.
Возможно, для кого-то профессиональное развитие и карьера начались именно с белорусских студенческих отрядов. Для кого-то место работы в белорусском студенческом отряде стало первым рабочим местом, для кого-то оно стало основным местом работы. Конечно, белорусские студенческие отряды предоставляют для молодежи широкие возможности для профессионального развития
Участие бойцов из двух стран стало практической реализацией соглашения между БРСМ и РСО по взаимодействию и организации совместных проектов.
Мы уже второй год работаем вместе на трудовых объектах медицинской отрасли. Наши ребята, студенты-медики вместе работают как в медицинских организациях Российской Федерации, так и Республики Беларусь. В этом году мы будем расширять наше сотрудничество, увеличивать количество трудовых проектов и численность нашего студотрядовского движения в медицинском направлении
За прошлый год более 600 будущих врачей и медсестер отработали в составе порядка 90 студенческих медицинских отрядов.
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