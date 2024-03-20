В Минске стартовал II Республиканский слет студенческих медицинских отрядов

Мы уже второй год работаем вместе на трудовых объектах медицинской отрасли. Наши ребята, студенты-медики вместе работают как в медицинских организациях Российской Федерации, так и Республики Беларусь. В этом году мы будем расширять наше сотрудничество, увеличивать количество трудовых проектов и численность нашего студотрядовского движения в медицинском направлении

Кристина Сидорова, руководитель медицинского направления российских студенческих отрядов