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В Минске стартовал II Республиканский слет студенческих медицинских отрядов

II Республиканский слет студенческих медицинских отрядов стартовал сегодня в Минске. Участниками проекта стали более 200 бойцов из Беларуси и России. Нашу страну представляют 15 отрядов. С российской стороны в слете принимают участие юные медики из Воронежской и Нижегородской областей, Пермского и Краснодарского края и Республики Татарстан. В этом году двухдневный слет посвящен двум знаковым датам: 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 105-летию системы здравоохранения. Поэтому программа у ребят насыщенная: интерактивные площадки, конкурсы, викторины и экскурсии. Центральным мероприятием стала панельная дискуссия с участием ЦК БРСМ и руководства Министерства образования и здравоохранения.

Возможно, для кого-то профессиональное развитие и карьера начались именно с белорусских студенческих отрядов. Для кого-то место работы в белорусском студенческом отряде стало первым рабочим местом, для кого-то оно стало основным местом работы. Конечно, белорусские студенческие отряды предоставляют для молодежи широкие возможности для профессионального развития
Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси

Участие бойцов из двух стран стало практической реализацией соглашения между БРСМ и РСО по взаимодействию и организации совместных проектов.

Мы уже второй год работаем вместе на трудовых объектах медицинской отрасли. Наши ребята, студенты-медики вместе работают как в медицинских организациях Российской Федерации, так и Республики Беларусь. В этом году мы будем расширять наше сотрудничество, увеличивать количество трудовых проектов и численность нашего студотрядовского движения в медицинском направлении
Кристина Сидорова, руководитель медицинского направления российских студенческих отрядов

За прошлый год более 600 будущих врачей и медсестер отработали в составе порядка 90 студенческих медицинских отрядов.

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