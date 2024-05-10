В Минске стартовал марафон патриотических инициатив

Это достойные ребята, которые своей учебой, своей гражданской позицией, своими добрыми делами доказали, что они достойны того, чтобы сегодня в такой праздничной торжественной обстановке вступить в ряды наших общественных организаций.

Людмила Борисенко, первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома

