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В Минске стартовал марафон патриотических инициатив

Цвет настроения и праздника красно-зеленый. Сегодня масштабный проект "Символы Беларуси - символы мира" воодушевил буквально весь Минск.

Ежегодно накануне Дня Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна в белорусской столице стартует марафон патриотических инициатив: флешмобы, автопробеги и исполнение гимна хором в несколько тысяч голосов. В этот раз кульминацией символического дня стала акция у стелы "Минск - город-герой". В праздничной атмосфере 150 столичных школьников пополнили ряды пионеров и присоединились к самой активной молодежи страны.

Я сегодня вступаю в ряды БРСМ. Я наслышана об этой организации. Мне бы хотелось заниматься волонтерством - помогать людям.
Ульяна Волчок, ученица гимназии № 10 г. Минска
Это достойные ребята, которые своей учебой, своей гражданской позицией, своими добрыми делами доказали, что они достойны того, чтобы сегодня в такой праздничной торжественной обстановке вступить в ряды наших общественных организаций.
Людмила Борисенко, первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома

После официальной части и творческих поздравлений участники патриотического праздника возложили цветы к стеле "Минск - город-герой". День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна отмечают в нашей стране каждое второе воскресенье мая уже 26 лет подряд.

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