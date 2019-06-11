В Минске стартовал марафон, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Торжественная церемония состоялась возле стелы "Минск - город-герой". В путешествие по местам боевой славы участники отправились с особой миссией - заполнить белые пятна в истории Великой Победы. Имена белорусов-освободителей объединит национальный альбом памяти. Каждый желающий может оставить информацию о своем родственнике - ветеране войны на страницах альбома, для этого в путешествие отправилась передвижная лаборатория. Ожидается, что участники побывают в самых крупных городах Беларуси, посетят дороги освобождения страны.

