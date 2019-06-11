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В Минске стартовал марафон с символичным названием "75"
В Беларуси продолжаются мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в Минске стартовал марафон, результатом которого станет большой национальный альбом. Участники пройдут по местам боевой славы и соберут сведения о ветеранах и фотоснимки освободителей. Напомним, это издание 9 Мая молодежь презентовала Президенту. Наш общий долг - сохранить священную память о подвиге каждого ветерана. Беларусь помнит. О родных лицах Победы Александр Лучонок.
Проходя мимо макета кукурузника, Артем Голохов вспоминает главного героя большинства рассказов детства - прадеда. Он как раз был летчиком. Тимофей Анисимович знал свое дело безупречно, воевал на Юго-Западном, Воронежском и Брянском фронтах. В лютые морозы обеспечивал по четыре боевых вылета в день. Сегодня этот собирательный образ мужества молодой человек хранит на пожелтевших фотографиях.
История своего героя есть почти в каждой белорусской семье. 3 миллиона потерянных жизней, больше 200 разрушенных городов и 9 тысяч сожженных деревень - это утраты, которые мы понесли в годы Великой Отечественной войны, но не сдались.
Марафон с символичным названием "75" стартовал у стелы "Минск -город-герой".
В неблизкий путь молодежь отправилась с особой миссией - заполнить белые пятна истории и восстановить судьбы пропавших без вести. Провожали участников памятной эстафеты реальные очевидцы боевых действий.
Результатом молодежного марафона станет создание альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы". На его страницах разместят снимки молодого поколения и фото их родственников-красноармейцев. Это идея БРСМ, которую поддержали тысячи молодых людей из всей страны. Тонны архивных материалов, истории из первых уст - исследования длились около полугода.
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