В Минске стартовал марафон с символичным названием "75"

В Беларуси продолжаются мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в Минске стартовал марафон, результатом которого станет большой национальный альбом. Участники пройдут по местам боевой славы и соберут сведения о ветеранах и фотоснимки освободителей. Напомним, это издание 9 Мая молодежь презентовала Президенту. Наш общий долг - сохранить священную память о подвиге каждого ветерана. Беларусь помнит. О родных лицах Победы Александр Лучонок.



Проходя мимо макета кукурузника, Артем Голохов вспоминает главного героя большинства рассказов детства - прадеда. Он как раз был летчиком. Тимофей Анисимович знал свое дело безупречно, воевал на Юго-Западном, Воронежском и Брянском фронтах. В лютые морозы обеспечивал по четыре боевых вылета в день. Сегодня этот собирательный образ мужества молодой человек хранит на пожелтевших фотографиях.



История своего героя есть почти в каждой белорусской семье. 3 миллиона потерянных жизней, больше 200 разрушенных городов и 9 тысяч сожженных деревень - это утраты, которые мы понесли в годы Великой Отечественной войны, но не сдались.