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В Минске стартовал месяц по наведению порядка

Акция по благоустройству дворов, озеленению городских улиц, ремонту дорог в спальных микрорайонах продлится до конца октября. За этот период Минскзеленстрой высадит 5 тысяч деревьев и 10 тысяч кустов в каждом районе города, а также вдоль кольцевой дороги. Новые аллеи появятся в Ленинском, Заводском, Советском районах. Посадки также запланированы в парках Победы и "Курасовщина", возле Цнянского водохранилища.

Районные коммунальные организации приглашают горожан принять активное участие в благоустройстве дворовых территорий и уборке пожелтевшей листвы. Субботники будут организованы каждую неделю во всех районах столицы.  

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