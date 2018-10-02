В Минске стартовал месяц по наведению порядка

Акция по благоустройству дворов, озеленению городских улиц, ремонту дорог в спальных микрорайонах продлится до конца октября. За этот период Минскзеленстрой высадит 5 тысяч деревьев и 10 тысяч кустов в каждом районе города, а также вдоль кольцевой дороги. Новые аллеи появятся в Ленинском, Заводском, Советском районах. Посадки также запланированы в парках Победы и "Курасовщина", возле Цнянского водохранилища.