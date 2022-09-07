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В Минске стартовал международный форум антимонопольных органов государств - участников СНГ
В этом году в Беларуси рассмотрено 30 обращений по антимонопольным делам. И часть из них признаны обоснованными. О развитии цифровых рынков, картельных сговорови развитии конкуренции сегодня говорят на международной конференции в Минске. Она открылась к 30-летию антимонопольного регулирования в Беларуси. Коллеги из стран ЕАЭС и СНГ делятся опытом и готовы вместе работать по пресечению нарушений.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:Наш рынок общий, и в рамках Евразийского экономического союза мы тоже отстаиваем интересы наших предприятий с точки зрения нарушения антимонопольного законодательства и защиты конкуренции на общих наших рынках. И здесь наш антимонопольный опыт принимает активное участие в работе экономической комиссии, где мы активно отстаиваем интересы наших производителей-поставщиков. Цифровой оборот в экономике растет, и пристальный взгляд антимонопольных органов всех стран будет все больше направлен в эту сторону.
Сегодня рассмотрят и вопросы, которые касаются "параллельного" импорта. Тема актуальная для Беларуси и России. Здесь важно соблюсти баланс интересов государства, общества и бизнеса.
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