В Минске стартовал международный форум антимонопольных органов государств - участников СНГ

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: Наш рынок общий, и в рамках Евразийского экономического союза мы тоже отстаиваем интересы наших предприятий с точки зрения нарушения антимонопольного законодательства и защиты конкуренции на общих наших рынках. И здесь наш антимонопольный опыт принимает активное участие в работе экономической комиссии, где мы активно отстаиваем интересы наших производителей-поставщиков. Цифровой оборот в экономике растет, и пристальный взгляд антимонопольных органов всех стран будет все больше направлен в эту сторону.