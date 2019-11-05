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В Минске стартовал Международный педагогический симпозиум

Век живи, век учись - пословица, актуальная и для педагогов. Передовым опытом в образовании в эти дни делятся свыше тысячи ученых из 24 стран. Международный симпозиум проходит на базе БГПУ имени Максима Танка. Накануне полезные советы и программы представили учителям начальных классов. Именно они выстраивают первичный образовательный фундамент - основу дальнейшего обучения. В программе конференции не только теория, но и практика. Например, по техникам чтения.


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Сегодня на повестке дня профильные педагогические классы. Всего же за время симпозиума проведут 14 конференций. Завершится международный форум 21 ноября. Он приурочен к 105-летию столичного педагогического университета.

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