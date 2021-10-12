В Минске стартовал первый национальный форум пищевой промышленности Food Prom

В столице начал свою работупервый национальный форум пищевой промышленности FoodProm. На деловой площадке собрались крупнейшие производители продуктов питания, представители госорганов и организаций, и, конечно, торговые сети. Задача - увеличить количество белорусских товаров на полках магазинов. При этом важно, чтобы они оставались качественными и доступными для населения.



Форум открыл серию мероприятий, направленных на продвижение брендов белорусских производителей и повышение конкурентоспособности отечественных товаров.