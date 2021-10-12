ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске стартовал первый национальный форум пищевой промышленности Food Prom

В столице начал свою работупервый национальный форум пищевой промышленности FoodProm. На деловой площадке собрались крупнейшие производители продуктов питания, представители госорганов и организаций, и, конечно, торговые сети. Задача - увеличить количество белорусских товаров на полках магазинов. При этом важно, чтобы они оставались качественными и доступными для населения.

Форум открыл серию мероприятий, направленных на продвижение брендов белорусских производителей и повышение конкурентоспособности отечественных товаров.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все