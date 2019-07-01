В Минске стартовал пресс-тур российских блогеров и журналистов, посвященный 75-летию освобождения Беларуси. Сегодня, в первый день, в Институте истории обсудили события военных времен нашей страны. Затем гости отправились на автобусную экскурсию по праздничной столице и также посетили мемориальный комплекс "Тростенец".



В программе журналистов экскурсии по музеям, мемориальным комплексам в Витебской области. День Независимости гости встретят насыщенной программой в столице.