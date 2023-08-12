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В Минске стартовал проект для детей и родителей

В Минске стартовал проект для всей семьи. Так, в Ленинском районе для родителей и детей развернулась информационно-игровая площадка. Представители учреждений образования подготовили викторины и книги, которые помогут развитию ребенка. А для малышей работала интерактивная локация с аниматором и спортивными состязаниями.

У родителей была возможность побеседовать со специалистами о здоровье своих детей, их творческом и спортивном развитии. Семейные праздники будут проходить в столице каждую неделю на протяжении месяца.

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