В Минске стартовал проект для детей и родителей

В Минске стартовал проект для всей семьи. Так, в Ленинском районе для родителей и детей развернулась информационно-игровая площадка. Представители учреждений образования подготовили викторины и книги, которые помогут развитию ребенка. А для малышей работала интерактивная локация с аниматором и спортивными состязаниями.