В Минске стартовал сбор монет и средств на создание всенародного монумента подвигу героев

"Живая память благодарных поколений" в едином сплаве советской чеканки. В столице стартовал сбор монет и средств на создание всенародного монумента подвигу героев. В фойе музея истории Великой Отечественной войны установили прозрачные колбы, куда можно приносить монеты советских времен. Они станут единым сплавом в памятном знаке. Работа над созданием монумента уже идет. Собрано почти 20 тысяч советских монет. Поддержать хорошее дело может каждый.



Всенародный памятник "Живая память благодарных поколений" установят в столичном парке Победы накануне Дня Независимости. Он будет представлять собой письмо-треугольник как символ прошлого и дерево из современности. Сбор монет и пожертвований продлится до 9 мая.

