В Минске стартовал сезон фонтанов
Сегодня в Минске открыт долгожданный сезон фонтанов.
Часть искусственных источников забурлила автоматически, некоторые же специалисты включали вручную. Так, по будням "водный вальс" запланирован с 11 утра до 9 вечера (на некоторых фонтанах - с 10 часов). Первому акваакорду предшествовала подготовка. К сезону отремонтировали и очистили около 40 фонтанов.
Одним из самых популярных и зрелищных станет светомузыкальный комплекс на реке Свислочь. Гидроконцерт в афише здесь с 16 до 23 часов. А в выходные феерия над водной гладью продолжится до полуночи.