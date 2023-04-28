В Минске стартовал сезон фонтанов

Часть искусственных источников забурлила автоматически, некоторые же специалисты включали вручную. Так, по будням "водный вальс" запланирован с 11 утра до 9 вечера (на некоторых фонтанах - с 10 часов). Первому акваакорду предшествовала подготовка. К сезону отремонтировали и очистили около 40 фонтанов.

Одним из самых популярных и зрелищных станет светомузыкальный комплекс на реке Свислочь. Гидроконцерт в афише здесь с 16 до 23 часов. А в выходные феерия над водной гладью продолжится до полуночи.