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В Минске стартовал сезон проката электросамокатов
Новый сезон микромобильности официально стартовал в Минске. Шеринговые электросамокаты 15 марта заполнили улицы города после зимнего перерыва. Предварительно девайсы прошли осмотры и техобслуживание. Теперь они готовы к использованию.
Любителям экотранспорта напоминают о выполнении правил дорожного движения: не превышать скорость в 25 км/ч, передвигаться на электросамокатах только в установленных местах. О безопасном трафике в столице рассказал Илья Цветков (видео).
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