В Минске стартовал сезон проката электросамокатов

Новый сезон микромобильности официально стартовал в Минске. Шеринговые электросамокаты 15 марта заполнили улицы города после зимнего перерыва. Предварительно девайсы прошли осмотры и техобслуживание. Теперь они готовы к использованию.

Любителям экотранспорта напоминают о выполнении правил дорожного движения: не превышать скорость в 25 км/ч, передвигаться на электросамокатах только в установленных местах. О безопасном трафике в столице рассказал Илья Цветков (видео).