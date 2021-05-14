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В Минске стартовал судебный процесс по "делу студентов"

В Минске стартовал судебный процесс по "делу студентов". Обвиняемых 12 человек. Это учащиеся, а также преподаватель и член так называемого координационного совета. Им вменяют организацию беспорядков группой лиц. Как сообщал ранее Следственный комитет, юноши и девушки вели тематические телеграм-каналы, изготавливали листовки с призывами к протестам. Во время проведения акций студенты срывали учебный процесс. И как сообщает милиция, сегодня судебный процесс сопровождался беспорядками.

В милиции напоминают, что за нарушение порядка проведения массовых мероприятий может грозить административная или уголовная ответственность.


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