В Минске стартовал судебный процесс по "делу студентов". Обвиняемых 12 человек. Это учащиеся, а также преподаватель и член так называемого координационного совета. Им вменяют организацию беспорядков группой лиц. Как сообщал ранее Следственный комитет, юноши и девушки вели тематические телеграм-каналы, изготавливали листовки с призывами к протестам. Во время проведения акций студенты срывали учебный процесс. И как сообщает милиция, сегодня судебный процесс сопровождался беспорядками.