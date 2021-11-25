В Минске стартовал третий форум ученых государств - участников СНГ

В приоритете те вопросы, которые отвечают требованиям времени. Это касается цифровизации экономики, инновационного развития экономики в различных отраслях, производственной и хозяйственной деятельности. На это делается особый акцент, это приоритет во всем мире.

Леонид Анфимов, первый зампредседателя Исполнительного комитета СНГ