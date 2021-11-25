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В Минске стартовал третий форум ученых государств - участников СНГ
В Минске стартовал третий форум ученых государств - участников СНГ. Площадка собрала около 150 ведущих умов из десяти стран, в том числе Беларуси, Азербайджана, Армении, России, Казахстана. Туркменистан подключился к обсуждениям онлайн. Двухдневная программа включает проведение пленарного заседания и нескольких тематических круглых столов. Ученые будут поднимать вопросы развития фундаментальной науки, инновационных научных исследований и дальнейшего сотрудничества с учетом развития цифровых технологий.
В приоритете те вопросы, которые отвечают требованиям времени. Это касается цифровизации экономики, инновационного развития экономики в различных отраслях, производственной и хозяйственной деятельности. На это делается особый акцент, это приоритет во всем мире.
Между всеми странами заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве. Работает международная ассоциация Академии наук, объединяет все бывшие страны Советского Союза и не только. На форуме мы обменяемся нашими результатами и примем декларацию о дальнейшем взаимодействии.
Форум - эффективная площадка для диалога, которая, по мнению организаторов, позволит сформировать интернациональные научные группы. Они займутся высокотехнологичными исследованиями в интересах экономик стран СНГ.
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