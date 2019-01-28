В память о тех, кто подарил нам чистое небо над головой, в Минске стартовал "Звездный поход". В этот раз митинг проходит в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Девять отрядов, 300 студентов из шести стран поддержали акцию памяти. Они возложат цветы к мемориалам и встретятся с ветеранами, окажут им любую помощь. Акция проходит уже в 54-й раз.